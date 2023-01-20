AA

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, altılı masanın genel başkanlarına, cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi yönünde mektup göndereceğini açıkladı.

Özcan, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, 6 genel başkana ayrı ayrı mektup yazdığını belirterek mektubunu okudu.

"Bu mektup, göreve talip olma ve aynı zamanda meydan okuma metnidir." diyen Özcan, siyasi hayatına ilişkin bilgiler paylaştı.

Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim için işaret ettiği 14 Mayıs tarihine değinerek, seçim tarihinin artık belli olduğunu, altılı masanın taahhüt ettiği ortak adayı açıklama vaktinin geldiğini kaydetti.

Kendisinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarif ettiği aday tanımına tamamen uyduğunu savunan Özcan, altılı masaya "adayı uzaklarda aramama" çağrısı yaptı.

Gazetecilerin, altılı masa tarafından aday gösterilmemesi halinde kendisini davet eden diğer partilerden cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı yönündeki sorusuna Özcan, "Altılı masanın adayı olarak girmek istiyorum. Olmazsa bakacağız. Belki hiç girmeyeceğiz, çıkarılacak adayı çok beğeneceğiz. Bu sefer koşa koşa heyecanla sandığa gideceğiz. Onu seçtirmek için mücadele edeceğiz." yanıtını verdi.

Özcan, altılı masanın aday gösterebileceği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, seçilememeleri halinde belediyeye geri dönüp dönemeyeceğinin sorulması üzerine,"Görevini kaybeden belediye başkanı görevine 1 ay içinde dönebiliyor. Ama Türkiye'yi kaybettikten sonra İstanbul'u Ankara'yı geri almışsınız ne olacak." dedi.

Özcan, toplantının ardından mektubu altılı masanın liderlerine göndereceğini sözlerine ekledi.