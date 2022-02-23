Tanju Özcan: Bir çalışanımız başını açtığı için uyarı cezası verdim

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, tamamen ücretsiz olacak tramvay ve otobüs hatlarının önümüzdeki günlerde faaliyete geçeceğini bildirdi.
Özcan, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında Bolu halkına iki müjde vereceğini söyledi.
İlk olarak 2009 seçimlerinde adayken söylediği ancak belediye başkanı seçildikten sonra bazı nedenlerden dolayı geciken ücretsiz otobüs ve tramvay hatları projelerini hayata geçireceklerini anlatan Özcan, "Toplam uzunluğu 4 kilometre olan bir otobüs ring hattı planladık. Bu hatta ilk etapta 4 adet aracımız olacak ve tamamen ücretsiz olacak. Araçlarımızı aldık son giydirmeleri yapılıyor. Haftaya bu hizmetimizi başlatıyoruz. 30 kişi alan araçların iniş binişi çok kolay. Engelli vatandaşlarımızın da kullanabileceği araçlar." şeklinde konuştu.
Özcan, ikinci müjdesinin ise Anıtpark ile Bolu Belediyesi arasında bulunan ve trafiğe kapalı olan İzzet Baysal Caddesi üzerine bir tramvay hattı olduğunu belirterek, "Bir nostaljik tramvay koyuyoruz ücretsiz. O da sadece Anıtpark'tan Belediye önüne kadar gelecek ve dönecek. İlk etapta bunun sayısı 1 olacak sonrasında sayısını 2'ye çıkartacağız. Dolayısı ile caddede de ücretsiz olarak yaşlıların engellilerin yürüme zorluğu çeken vatandaşların ücretsiz olarak bu hizmetten faydalanmasını sağlamaya çalışacağız. Bu hizmetler günde 14 saat devam edecek." diye konuştu.
"BAŞINI AÇTI DİYE UYARI CEZASI VERDİM"
Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özcan, bir kadın belediye çalışanının başı kapalı olduğu için kendisine mobbing uygulandığı yönündeki savcılığa yaptığı şikayet üzerine ceza verildiği iddiasının doğru olup olmadığı sorusuna cevap verdi.
Özcan, adı geçen çalışana başını açtığı için uyarı cezası verdiğini söyleyerek, "Ben başını açtı diye bir kadın belediye çalışanına uyarı cezası verdim. Tesettürle yıllardır çalışan bir belediye çalışanı bayan başını açtı diye bu cezayı verdim." ifadesini kullandı.
Adı geçen belediye çalışanının daha önce müdürlerini ve kendisini defalarca şikayet ettiğini öne süren Özcan, "Başı kapalı olduğu için kendisine mobbing uygulandığını iddia eden bir hanımefendi aniden bir süre sonra başını açıyor. Kendisine yazılı olarak sordum. Şimdi hem beni şikayet edeceksin başım kapalı diye mobbing uygulanıyor diyeceksin hem de aniden başını açacaksın. Burada çok tehlikeli siyasi bir kumpas vardı. Ben de gerekçeli olarak bu kişiye uyarı cezasının neden verildiğini yazdım. Evet başını açtığı için bu cezayı verdim." dedi.
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