Efsaneleşmiş eski futbolcu Tanju Çolak, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezine objektiflere yansıdı. Sabah saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde yakın dostlarıyla bir araya gelen Çolak, "Bugün ne zamandır görüşmediğim bir arkadaşımla görüşüp, eski günleri yad edeceğiz" dedi.

Hafta sonu oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için ise yorumlarda bulunan Çolak, "Derbide gülen taraf Galatasaray olur. Bence 2-0 gibi bir skorla alacaklar" ifadelerini kullandı.