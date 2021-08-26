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Sinemaseverleri diaspora toplulukları ve sinemasının sahip olduğu özgünlükle 27 - 29 Ağustos tarihleri arasında Atlas Sineması'nda buluşturmaya hazırlanan Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali'nin tanıtım filmi yayınlandı

HABERTURK.COM

Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) kurumsal iş ortaklığında; Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı destekleri ile; Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı organizasyonunda bu yıl ilki düzenlenecek Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali'nin tanıtım filmi sinemaseverlerle paylaşıldı. Sinema ve sanatın toplumlar üstündeki birleştirici gücünü, diaspora toplumlarının hikâyeleri vasıtasıyla İstanbul Sinema Müzesi projesi kapsamında restore edilen Atlas Sineması'nda 27 - 29 Ağustos tarihleri arasında pandemi koşullarına uygun olarak sinemaseverlerle buluşturacak festivalin tanıtım filmi diaspora kavramının görsel dünyasını yansıtıyor.

Festivalin ilk yılına özel olarak hazırlanan tanıtım filmi afişte yer alan görsel dünyayı hareketli ve vurucu bir şekilde yansıtıyor. Arka plandan yansıyan mor ışığın vurduğu buğulu cama doğru yaklaşan kişilerin sorduğu sorularla izleyicinin dikkatini çekmeye çalışan tanıtım filmi, diasporada yaşayanlar ve onların tecrübe ettikleri duyguları ortaya çıkarıyor. 'Görünmez değilim', 'Azınlıktayım', 'Özgürüm' ve 'Yaşamak istiyorum' cümleleriyle kendilerini ifade eden diasporada yaşayanlar, yönelttikleri sorulara da cevap arıyorlar.

Yabancı Dilde Filmler Yarışma Kategorisi ve Türkçe Konuşan Filmler Yarışma Kategorisi olmak üzere iki kategoride toplam 24 filmin yarışacağı Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali'nde tüm gösterimler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Seyircilerin sağlığı ve salonlarda dezenfeksiyona zaman ayırmak amacıyla günde üç seansın gerçekleştirileceği festivalde gösterim saatleri 14, 17 ve 20 olarak belirlendi.