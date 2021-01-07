Tanıtım filmi yayınlandı

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Türkiye'nin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri ile somut olmayan kültürel miras alanında gerçekleştirdiği çalışmaları tanıtmak üzere tanıtım filmi hazırlandı

HABERTURK.COM

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Türkiye'de Somut Olmayan Kültürel Miras' adlı kısa film yayınlandı. Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan filmde, Türkiye'nin UNESCO listelerine kayıtlı somut olmayan kültürel miras unsurları ile geleneksel sanatlarımızın icracısı olan sanatçılarımız ve koruma bilincini kuşaktan kuşağa aktarmak amacıyla yapılan çalışmalardan örneklere yer verildi. UNESCO somut olmayan kültürel miras listelerine en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasında yer alan Türkiye'nin listelere kayıtlı 20 kültürel değeri bulunuyor.