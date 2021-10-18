

Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Cervantes Enstitüsü arasında Kasım 2020 yılında ortak kültürel ve akademik etkinlikler düzenlenmesi konusunda imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde düzenlenen “Tanınmayan İstanbul” sergisi, Barış Manço Kültür Merkezi'nde açıldı. İstanbul Cervantes Enstitüsü Müdürü Gonzalo Manglano De Garay ve Kültür Sorumlusu Miguel Grajales Pedrosa’nın da açılışına katıldığı sergi 30 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek. Sergide, ressam Jaume Marzal ve şair Rosa Cuadrado’nun suluboya ve metinlerden oluşan eserleri yer alıyor.

Şair Rosa Cuadrado ve ressam Jauma Marzal

Tanınmayan İstanbul sergisinde ressam Jauma Marzal, İstanbul’un nadiren gezilen ve turistik çevre tarafından az bilinen yerlerini suluboya tekniğiyle eserlerine yansıtıyor. Şair Rosa Cuadrado ise bu eserleri şiirsel bir dille betimliyor. Jaume Marzal Canós, Akdeniz’in ve Doğu'nun ışığına, dokusuna ve biçemine aşık Valensiyalı bir ressamdır. Rosa Cuadrado ise radyo ve farklı medya kuruluşlarında düzenli olarak işbirliği içerisinde görev alan bir şairdir. Ayrıca Casa Mediterráneo'nun Akdeniz Yazarlar Ağı'nın da bir parçası olarak, Casa Mediterráneo'nun Şiirsel Buluşmalarını koordine ediyor.