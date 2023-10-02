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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çorum'da iki genç tanımadıkları bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı!

        Çorum'da 2 kişi bıçaklı saldırıda yaralandı

        Çorum'da akıllara durgunluk veren bir saldırı meydana geldi. Kentte iki genç tanımadıkları bir kişi tarafından bıçakladı. Yaralanan iki genç tedavi altına alınırken kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 09:23 Güncelleme: 02.10.2023 - 09:27
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        Tanımadıkları kişi bıçakla saldırdı!
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        Çorum'da tanımadıkları bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, M.A.K. (18) ve M.C.E. (22), Kale Mahallesi Aşıklar Tepesi Parkı civarında tanımadıkları kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandığı tespit edilen 2 kişi, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        ​​​​​​​Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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