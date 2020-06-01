Tanıkları Mavi Marmara saldırısını unutamıyor

AA

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Antalya Şube Başkanı Mehmet Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aradan 10 yıl geçmesine rağmen yaşadıklarını bugün gibi hatırladıklarını söyledi.

Maruz kaldıkları psikolojik ve fiziki işkencelerin izlerinin çok ağır olduğunu vurgulayan Yıldırım, büyük bir coşkuyla çıktıkları yolculuğun, 30 Mayıs akşamı adeta bir kabusa dönüştüğünü anlattı.

Önce tek bir geminin ışığıyla tacizin başladığını, ilerleyen saatlerde ışıkların arttığını ve fiili bir saldırıya maruz kaldıklarını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Saldırı amacıyla yola çıkmadığımız için yanımızda bir çakı bile yoktu. Gemide kelepçelenip, sorgulandığımız anı bile hiç unutmadık. Her aşamada ağır işkencelere maruz kaldık. Ama hiç kimse yolculuğa katılmaktan dolayı pişmanlık duymadı. İsrail'in hava, kara ve denizden abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde ve Filistin'de yaşanan dram, dünyaya duyuruldu. Mavi Marmara, amacına fazlasıyla ulaştı. Ambargoyu dünyaya anlattı."

- "Sesimiz dünyaya ulaştı"

İHH İnsani Yardım Vakfı Çorum Şube Başkanı Selim Öztabakçı da 10 yıl önce gönüllü bir grup olarak Gazze'ye yola çıktıklarını, ancak hiç ummadıkları bir durumla karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi.

Tamamen sivil bir organizasyon içerisinde yer aldıklarını, amaçlarının Gazze'deki insanlara yardım götürmek olduğunu anlatan Öztabakçı, İsrail askerlerinin saldırısı sonucu kendisinin de yaralanan 60 kişiden biri olduğunu belirtti.

Öztabakçı, İsrail'in uluslararası arenada yargılandığına dikkati çekerek, "Gazze'deki dramı, gemiye yapılan saldırıyla daha iyi şekilde duyurduk. Gemimiz her ne kadar Gazze'ye ulaşamamış olsa da sesimiz dünyaya ulaştı." dedi.

- "Yardımı ulaştıramamanın üzüntüsünü bugün bile yaşıyoruz"

Gemide bulunan Abdülkadir Ağlamaz da esir alınmalarının ardından devletin girişimleriyle Türkiye'ye döndüklerini bildirdi.

Çok ağır baskılara, şiddete maruz kaldıklarını belirten Ağlamaz, "Bizden yardım bekleyen kardeşlerimize ulaşamadığımız ve yanımızdaki malzemeleri onlara ulaştıramadığımız için bugün bile üzüntü yaşıyoruz. Mavi Marmara gemisi, özgürlüğü temsil etti. Mazlumlara ulaşmaya çalışacağız. Bugün bile 'şurada mazlumlar var, oraya bir gemi kalkıyor' desinler, hiç tereddüt etmeden tekrar binerim." diye konuştu.

Alparslan Aslan da o anda neler yaşayabileceklerini hiçbirinin tahmin etmediğini belirterek, "Ancak herkes ölümü bekledi. Kudüs özgürlüğüne kazanıncaya kadar mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.