Gökçen Ataman ve Setenay Alpsoy’un şehri konu alan yapıtlarından oluşan 'Tanıdık Cepheler' isimli sergisi 16 Aralık'ta Evin Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşuyor.

Evin Sanat Galerisi, 16 Aralık 2021 – 21 Ocak 2022 tarihleri arasında Gökçen Ataman ve Setenay Alpsoy’un şehri konu alan yapıtlarından oluşan Tanıdık Cepheler isimli sergisine ev sahipliği yapacak.

Gökçen Ataman - Setenay Alpsoy

Setenay Alpsoy’un son zamanlarda daha yoğun bir şekilde üretmeye başladığı geniş yüzeyli karakalem desenler, yağlı boyadan farklı olarak daha fazla detaya eğilmesine olanak sağlayan yapıtları ve Gökçen Ataman’ın farklı malzemelerle boyut kazandırdığı giderek betonlaşan ve çarpıklaşan şehirdeki bina cephelerini bir araya geliyor. Aslında tezatlıklardan beslenen Tanıdık Cepheler isimli sergi yer alan eserler Gökçen Ataman ve Setenay Alpsoy’un yapıtlarının uyumunu izleyicinin beğenisine sunuyor.

Gökçen Ataman

“Çalışmalarımın odağında insanın yaşadığı yer ile olan işgale dayalı ilişkisi, kültürel mirasa olan tahrip edici yaklaşımı, şehirleşirken benimsediği gelip geçicilik anlayışı, ve en önemlisi, bir türlü doymak bilmeyen inşa etme dürtüsü yer alıyor.” sözleriyle yapıtlarını anlatan Gökçen Ataman ile Setenay Alpsoy’un yapıtlarının birlikteliği sergide izleyiciyle buluşuyor.

Tanıdık Cepheler sergisinin farklı ve heyecan verici özelliği iki sanatçının farklı malzemelerden ürettikleri ortak yapıt olarak meydana getirdikleri seri olacak.

Setenay Alpsoy

Aynı coğrafyanın iki farklı metropolünde aynı “konuya” eğilen, aynı jenerasyondan iki sanatçı olarak Gökçen Ataman ile yollarının kesişmemesinin mümkün olmadığına değinen Setenay Alpsoy, “Şehirde yaşayan herkesin onu aynı şekilde deneyimlemediği, dolayısıyla herkesin “farklı” bir kent gördüğü aşikardır. Her ne kadar güzel sanatların iki farklı ekolünden de gelsek; kent ve en nihayetinde bina cepheleri, ikimizin de sanatsal çalışmalarında tekrar ve tekrar kullandığı bir öğe. “Kent ve cepheler” konusu etrafında şekillenen bu işleri, ortak bir sergi ile izleyicilerle buluşturmak ve hatta birbirimizin işlerine müdahale ettiğimiz çalışmalar ortaya çıkarmak beni çok heyecanlandırdı” diyor.

Tanıdık Cepheler sergisi 21 Ocak 2022 tarihine kadar Evin Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilir.