Tanguy Ndombele'ye şok!
Sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren ve çok az süre alabilen Tanguy Ndombele'ye bir şok edici haber de Tottenham'dan geldi!
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Geride bıraktığımız sezonu Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da kiralık olarak tamamlayan ve sezonun bitmesinin ardından bonservisini bulunduran kulüp olan Tottenham'a dönen Tanguy Ndombele'nin geleceği belli oluyor.
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Sky Sports'ta yer alan habere göre Tottenham, Ndombele ile sözleşme feshi yapmak için görüşmelerini sürdürüyor.
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Haberde Londra ekibinin 27 yaşındaki futbolcu ile yola devam etmeyi kesin bir şekilde düşünmediği aktarıldı.
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Tarafların ortak bir noktada buluşmaya çalıştığı ifade edildi.
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Tanguy Ndombele'nin Tottenham ile 2024-25 sezonunun sonuna kadar kontratı bulunuyor.
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Kongo asıllı Fransız yıldız, geçen sezon Galatasaray forması ile toplamda 26 karşılaşmaya çıkarken, 1 asistlik performans sergilemişti.
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Galatasaray, Ndombele'nin 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı almıştı.