AA

Tango Bourges: 69 - Galatasaray: 67

Salon: Prado Spor Sarayı

Hakemler: Martin Vulic (Hırvatistan), Jelena Smiljanic (Sırbistan), Milosav Kaludjerovic (Karadağ)

Tango Bourges: Eldebrink 9, Rupert 9, Michel 8, Hampton 12, Godin 2, Astier, Guapo, Duchet 19, Mann 10

Galatasaray: Davis, Pelin Bilgiç 8, Plum 21, Krajisnik 19, Evans 13, Melis Gülcan 1, Sude Yılmaz, Gizem Başaran Turan 2, Merve Aydın 3

1. Periyot: 17-18

Devre: 32-38

3. Periyot: 49-56

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın ilk 5 dakikasını 7-5 önde geçen Galatasaray, Evans ve Pelin Bilgiç'in 6'şar sayı kaydettiği ilk çeyreği 18-17 önde kapattı.

İkinci çeyrekte kontrollü oyununu sürdüren sarı-kırmızılılar, ilk çeyrekte isabet kaydedemeyen Plum'un üst üste bulduğu sayılarla farkı 10'a (36-26) çıkardı. İyi oyununu çeyreğin sonuna kadar taşıyan İstanbul ekibi, soyunma odasına 38-32'lik skorla üstün gitti. Plum, maçın bu bölümünde 14 sayı attı.

Çember dışından iki takımın bulduğu sayılarla başlayan üçüncü çeyrekte rakibinin maçı dengelemesine izin vermeyen Galatasaray, son periyoda 56-49'luk üstünlükle girdi.

Karşılaşmanın son bölümünde öne geçen Tango Bourges, Galatasaray'ı 69-67 yenerek finale çıktı ve İtalyan ekibi Umana Reyer'in rakibi oldu.

Fransa ekibinde Duchet, attığı 19 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Galatasaray'da Plum'un 21, Krajisnik'in de 19 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Umana Reyer: 85 - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 80

Salon: Prado Spor Sarayı

Hakemler: Martin Horozov (Bulgaristan), Yasmina Alcaraz Moreno (İspanyol), Anastasios Kardaris (Yunanistan)

Umana Reyer: Carangelo, Thornton 24, Anderson 25, Petronyte, Ndour 18, Bestagno 1, Madera 9, Smorto, Attura 8

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Fagbenle 23, Hayes 18, Turner 8, Bonner 14, Thomas 8, Zellous 9, Esra Ural Topuz, Nika Baric

1. Periyot: 9-24

Devre: 42-44

3. Periyot: 56-58

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali'nde ilk yarı final maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 85-80 yenen İtalya'nın Umana Reyer takımı, finale yükseldi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Mersin ekibi, ilk 5 dakikayı 13-2 önde geçti. Rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fagbenle'nin 9, Hayes'in de 8 sayıyla öne çıktığı ilk çeyreği 24-9 önde kapattı.

İkinci periyotta Yvonne Anderson'un elinden bulduğu sayılarla etkili olan Umana Reyer, Ndour'un da pota altından destek vermesiyle karşılaşmada ilk kez beraberliği (38-38) yakaladı. Mersin ekibi, periyodun sonunda bulduğu atışlarla soyunma odasına 44-42 önde gitti.

Karşılıklı atılan sayılarla geçilen üçüncü çeyrekte dengeli bir oyun sergileyen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, son periyoda 58-56'lık skorla üstün girdi.

Son çeyrekte öne geçen İtalya ekibi, karşılaşmayı 85-80 kazanarak finale çıktı.

Umana Reyer'de 25 sayı atan Anderson, maçın en skorer oyuncusu oldu. Mersin ekibinde ise Fagbenle 23 sayı kaydetti.

Galatasaray ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, üçüncülük maçı oynayacak.