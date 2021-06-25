"İYİ Kİ DOĞDUN"

Taner Ölmez, geçtiğimiz sene kasım ayında 29 yaşına basan sevgilisinin doğum gününü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutlamıştı. Sevgilisinin fotoğrafını yayınlayan oyuncu, paylaşımına "İyi ki doğdun, iyi ki" notunu düşmüştü.