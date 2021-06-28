Törende Taner Ölmez’in şahitliğini meslektaşları Ferit Kaya ve Erkan Avcı yaparken, Ece Çeşmioğlu’nun şahitliğini ise oyuncu arkadaşları Gökşen Ateş, Tuğçe Açıkgöz ve Özlem Öcalmaz Yıldız üstlendi.

İkili, "Geçtiğimiz hafta yağmurlu olduğu için çok korktuk, ama bugün hava çok güzel. Her şeyi pandemi prosedürüne göre ayarladık." ifadelerini kullandı.