Ölmez, "Canlandırmayı çok istediğiniz gerçek bir karakter var mı?" sorusuna, "Marlon Brando'yu oynamak isterdim. Şimdiye kadar yaşamış en karizmatik aktör. İnanılmaz kariyeri, sıra dışı hayatıyla, hayranlık ve saygı duyduğum biri" yanıtını verdi.