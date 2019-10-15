Tanem Sivar, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Bir süredir tatilde olduğunu söyleyen Sivar, İstanbul'a gelir gelmez yoğun bir tempoya başladığını ifade etti.

YouTube projesini tüm hızıyla sürdürdüğünü söyleyen sunucu, aynı zamanda gelen televizyon tekliflerini değerlendirdiğini ve görüşmelerin de sürdüğünü sözlerine ekledi.