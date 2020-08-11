Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Sunucu Tanem Sivar, eşi Edhem Dirvana ve oğlu Süleyman ile birlikte Marmaris Bozburun'da tatil yapıyor.

Sivar, önceki gün Dirvana'nın kullandığı yelkenlide objektiflere yansıdı. Yakın dostlarının da bulunduğu yelkenlide dalgalarla dans eden çiftin keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.