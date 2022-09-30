Tandırdan çıkan çifte vahşette yeni gelişme!

Kayseri'deki tandırdan çıkan çifte cinayette yeni gelişme!
Kayseri'de kardeşi Mehmet Turhan ile onun boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği Firdevs Öztürk'ü iple boğarak öldürüp, cesetlerini tandıra gömen Yusuf Turhan ile oğlunun yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi, 'noksan ikmali' gerekçesiyle inceleme yapılamayacağını gerekçe göstererek, dosyayı yerel mahkemeye iade etti. Yerel mahkemenin eksiklikleri gidererek dosyayı yeniden gönderdiği istinaf, davayla ilgili tekrar inceleme yapacak. Davada Yusuf Turhan'a 1'i ağırlaştırılmış 2 kez müebbet, oğluna ise 2 kez müebbet hapis cezası verilmişti
Kayseri'de, tandırdan çıkan çifte cinayetin davasında eksikler tamamlanarak dosya yeniden istinafa gönderildi.
Olay, Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi'nde meydana geldi. Boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen Mehmet Turhan (55) ve Firdevs Öztürk (52), 19 Mayıs 2021 tarihinde kayboldu. Çocuklarının kayıp ihbarı üzerine polis, çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çiftin bulunması için yakınlarıyla iletişime geçti. Polis, kayıp Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan'ı (52) çelişkili ifadeleri üzerine takibe aldı.
EVİNİN YANINA TANDIR YAPTIĞI BELİRLENDİ
Yusuf Turhan'ın evinin yanına yeni tandır yaptırdığını belirleyen polis, kadavra köpeğiyle burada arama yaptı. Aramada, beton dökülen tandırda çiftin cansız bedenleri bulundu. Tandırı kürekle kıran ekipler, kaybolduktan 22 gün sonra Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün çuvallarda bulunan cesetlerini çıkardı.
BABA VE OĞLU TUTUKLANDI
Olayın ardından Yusuf Turhan ile eşi Nejla ve oğlu Bedirhan Turhan (20) gözaltına alındı. Şüphelilerden Yusuf Turhan ile oğlu Bedirhan Turhan tutuklandı, Nejla Turhan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
4'ÜNCÜ DURUŞMADA HAPİS CEZALARI
Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 sanık hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın geçen yıl 22 Kasım'da görülen 4'üncü duruşmasında mahkeme heyeti, sanıklardan Yusuf Turhan'ı, 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yengesine karşı eyleminden dolayı da 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Heyet, Bedirhan Turhan'a ise 2 farklı olaydan 2 kez müebbet hapis cezası verdi. Tutuksuz sanık Nejla Turhan ise delil yetersizliğinden beraat etti.
İSTİNAFTAN 'NOKSAN İKMALİ' KARARI
Sanık ve şikâyetçi avukatlarının itirazı sonrası dosya Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, "noksan ikmali" olduğuna hükmetti. Ceza Dairesi, yerel mahkeme aşamasında davanın bazı taraflarına tebligat yapılmadığını gerekçe göstererek, usul yönünden bu eksikliğin giderilmesini isteyerek, dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.
YENİDEN İNCELEME YAPILACAK
Ceza Dairesinin talebi doğrultusunda, ölen Öztürk ve Turhan'ın bazı yakınlarına yerel mahkeme tarafından tebligat gönderildi. Tebligat cevabı sonrası ise, 'noksan ikmali' tamamlanarak dosya yeniden inceleme yapılmak üzere Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Mahkeme, davayla ilgili yeniden inceleme yapacak.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Tandırdan çıkan çifte vahşette yeni gelişme!/tandirdan-cikan-cifte-vahsette-yeni-gelisme-3525099
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