Tandırda cesedi bulunan Eymen'in annesi ile sevgilisi hakim karşısında: Gizlilik talep ettiler

Konuya ilişkin hukuksal süreç sonunda İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Mine Durak ve Serkan Elçetin'e ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 38 yıl hapis cezası vermiş, istinafta hukuka uygun bulunan bu karar Yargıtay tarafından da onanmıştı.

Dava sürecinde Serkan Elçetin'in telefonundan elde edilen verilerde 2 sanığın da maktule yönelik "cinsel istismar" suçunu işlediğini gösteren videoların tespit edilmesi üzerine cumhuriyet savcısı tarafından ayrı bir iddianame hazırlanmış ve "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçunu işledikleri gerekçesiyle sanıklar hakkında ayrı ayrı 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.