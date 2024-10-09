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        Diyarbakır'da tandır geleneğine belediye desteği

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, asırlardır süren tandır geleneğini devam ettirmek amacıyla Kayapınar ilçesinde işlevsiz hale gelen 2 tandırı onararak vatandaşların hizmetine sundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 15:42 Güncelleme: 09.10.2024 - 15:42
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        Tandır geleneğine belediye desteği
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsalda kullanılan tandır geleneğinin kent merkezinde de unutulmaması amacıyla çalışmalar yürütüyor.

        Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'nca Kayapınar ilçesinde işlevsiz hale gelen 2 tandırda yenileme işlemi yapıldı. Çalışmaları tamamlanan 2 tandır halkın hizmetine sunuldu.

        500 Evler Mahallesi sakinleri, asırlardır bölgede kullanılan ve günümüze kadar gelen kültürel bir miras olan tandırların yenilenmesinden dolayı mutlu olduklarını belirtti.

        Alanın temizliği ile tandırların kurulumunun en güzel şekilde yapıldığını belirten vatandaşlar, yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

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        #Kayapınar ilçesi
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