Tandır ekmeği Ağrılı kadınların geçim kaynağı oldu

AA

Türkiye'nin farklı illerinde uzun yıllar fırıncılık yapan İsa Dalmaz, memleketine dönerek Eski Van Caddesi'nde kızıyla hayata geçirdiği tandır eviyle yöredeki kadınların istihdamına katkı sundu.Tandır evinde çalışarak geçimini sağlan 6 kadın, her sabah erken saatlerde işletmedeki tandırları yakarak yorucu ve zorlu mesailerine başlıyor.Yevmiye karşılığı çalıştıkları fırında gün boyu hamur yoğurup tandırlarda lavaş ekmeği pişiren kadınlar, aldıkları ücretlerle evlerinin mutfağına katkı sağlayıp, çocuklarının eğitimine destek oluyor.

- "Günde 2 bin 500-3 bin arası ekmek çıkarıyoruz"

İşletme sahibi İsa Dalmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 35 yıl boyunca ülkenin farklı illerinde fırın işlettikten sonra memleketi Ağrı'ya döndüğünü söyledi.Tandır evini 6 ay önce açıp üretime başladığını ifade eden Dalmaz, şöyle konuştu:"Kızımla beraber bu işi yapıyoruz. Yanımızda 6 kadın çalışıp evlerine ekmek götürüyor. Lavaş ekmeği ve teptepe çıkarıyoruz. Evlerden sipariş olursa etli pide de çıkarıyoruz. Biz de bu şekilde memleketimize hizmet ediyoruz. Günde 2 bin 500-3 bin arası ekmek çıkarıyoruz. Çalışmak isteyen kadınlar varsa gelsinler işe alırız. Günlük 65 lira yevmiye veriyoruz."

Dalmaz, pişirdikleri ekmeleri hem iş yerinde hem de marketlere sattıklarını belirtti.Kadınlardan Hediye Novay ise 3 yıldan bu yana evde tüketmek için tandır ekmeği pişirdiğini söyledi.

Artık tandır ekmeği pişirmenin mesleği haline geldiğini ifade eden Novay, çalışarak hem aile geçimine katkıda bulunduğunu hem de boş zamanlarını değerlendirdiğini anlattı.

Gülcan Işık da daha önce evde oturduğunu belirterek, artık tandırda ekmeği pişirerek para kazandığını ve çocuklarının ihtiyaçlarını karşıladığını dile getirdi.