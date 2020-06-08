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İlk albümü 'Talking to Myself' ile ilgi gören Belçikalı genç sanatçı Tanae, 29 Mayıs tarihinde 'Listen' isimli yeni şarkısını dinleyicilerle buluşturdu. Tanae, birçok ülkede gördüğü ilginin yanı sıra Türk dinleyicisinin de dikkatini çekti.

'Listen' şarkısı ve Türkiye ile ilgili düşüncelerini dile getiren sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

'Listen', bu zamana kadar en çok sevdiğim şarkılardan biri oldu ve şarkıyı duyduğum an da aklıma birçok fikir gelmeye başladı. Bir insanın yarını düşünmeden ve anda kalarak bir ilişki yaşayabileceği gerçeğini anlatmak istedim. Ev yapımı bir klip çektiğim ve izleyici ile buluşturabildiğim için de çok mutluyum.

Kendi imkanlarımla ilk defa böyle bir çalışma denedim ve sonucundan gurur duyuyorum. Türkiye'den çok dinleyicim ve takipçim var. Türkiye'yi gerçekten çok merak ediyorum. Ekibimle Nisan ayında gelmeyi planlamıştık fakat koronavirüs nedeniyle seyahatimizi iptal etmek zorunda kaldık. Gezmek ve görmek istediğim birçok yer var Türkiye'de. Her şey normale döner dönmez, Türkiye'yi ziyaret etmek ve konser vererek Türk dinleyicisi ile buluşmak için sabırsızlanıyorum.