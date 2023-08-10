Tan Taşçı'nı aracı TIR ile çarpıştı! Trafik kazası geçiren Tan Taşçı'nın son sağlık durumu nasıl?
Ünlü oyuncu Tan Taşçı, Antalya'daki konserine giderken Burdur'un Bucak ilçesinde trafik kazası geçirdi. Taşçı'nın aracı TIR ile çarpıştı. Üzücü haberin ardından Tan Taşçı'nın son sağlık durumu araştırılmaya başlandı. İşte Tan Taşçı'nın sağlık durumu hakkında detaylar...
- 1
Tan Taşçı trafik kazası geçirdi. Ünlü şarkıcının aracı 10 Ağustos günü saat 06:30 sıralarında Burdur-Antalya karayolu organize sanayi bölgesinde TIR ile çarpıştı. Taşçı'yı araçtan itfaiye ekiplerinin çıkardığı bilinirken gözler “Tan Taşçı'nın son sağlık durumu nasıl?” sorusuna çevirldi. İşte Tan Taşçı’nın sağlık durumuna ilişkin merak edilenler...
- 2
TAN TAŞÇI TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ!
Tan Taşçı, trafik kazası geçirdi. Taşçı'nın menajeri Ecmel Kayahan'ın idaresindeki 34 GPK 636 plakalı otomobil, Bucak - Antalya kara yolu Bölge Trafik Denetleme İstasyonu yakınında aynı istikamette ilerleyen Murat Bedir yönetimindeki 15 NK 616 plakalı TIR ile çarpıştı.
İhbar üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
- 3
TAN TAŞÇI SAĞLIK DURUMU NASIL?
Tan Taşçı, kazayı yara almadan atlattı. Şarkıcı, sağlık durumunun iyi olmasının ardından bu akşam konser vereceği Antalya'ya geçti.
Ecmel Kayahan ve Tan Taşçı'nın çocukluk arkadaşı şarkıcı Mahmut Emre sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.