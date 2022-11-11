Harbiye sezonunu kapattı

"İLKBAHARDA TEKRAR GÖRÜŞECEĞİZ"

Taşçı, "Bu sezonu da sizin enerjinizle çok güzel bitirdik. Hastalandım, beni yine siz iyileştirdiniz. Yarattığınız bu güzellikler için teşekkür ederim. İlkbaharda tekrar görüşeceğiz" diyerek, serinin finalini "Yalan" performansı ile yaptı.