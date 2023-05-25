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Haberler Müzik Tan Taşçı, Harbiye sezonunu açtı: Çok mutluyum ve heyecanlıyım - Magazin haberler

Tan Taşçı: Çok mutluyum ve heyecanlıyım

Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde dinleyicileriyle buluşan Tan Taşçı, 'Tan Taşçı ve Başkanlar Korosu' konseptinde sahnesini konservatuvar öğrencilerinden oluşan 25 kişilik koro ile paylaştı. Şarkıcı, "Güzel şeyleri tek başımıza söylüyormuşuz onu anladım. O yüzden çok sesli bir koromuz oldu artık; hep beraber, daha kalabalık, söyleyeceğiz" diye konuştu

Giriş: 25.05.2023 - 10:13 | Güncelleme: ABONE OL
Tan Taşçı, Harbiye sezonunu açtı: Çok mutluyum ve heyecanlıyım - Magazin haberler
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Tan Taşçı, 2023 yazının ilk konserini Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleştirdi. Ünlü şarkıcı, uzun bir ön çalışma ile hazırladığı 'Tan Taşçı ve Başkanlar Korosu' konseptinde sahnesini konservatuvar öğrencilerinden oluşan 25 kişilik koro ile paylaştı.

"ÇOK MUTLU VE HEYECANLIYIM"

Öğrencilik yıllarında polifonik korolarda uzun süre şarkı söyleyen ve kariyerinde çok etkisi olduğunu dile getiren Tan Taşçı, o dönemlere döndüğünü ve bunu sahnesine taşımaktan çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Tan Taşçı, ayrıca sözü ve bestesi kendisine ait olan, konserden iki gün önce tamamladığı yeni şarkısı 'Herhalde'yi de sezonun ilk konserinde "Yeni yazdığım şarkımı ilk kez sizlerle paylaşmak istedim" diyerek Harbiye'de söyledi.

Tan Taşçı, gecenin finalinde ise "Güzel şeyleri tek başımıza söylüyormuşuz onu anladım. O yüzden çok sesli bir koromuz oldu artık; hep beraber, daha kalabalık, söyleyeceğiz, güzel şeyleri ne kadar kalabalık söylersek o kadar güzel şeyler olacak. Daha sağlam, daha güçlü, daha çok söyleyelim, geldiğiniz için teşekkür ederim" diyerek ardından 'Yalan' şarkısını seslendirdi.

Tan Taşçı, 25 - 27 Mayıs, 02 Haziran, 30 - 31 Temmuz tarihlerinde 'Tan Taşçı ve Başkanlar Korosu' ile birlikte tekrar Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde dinleyicileriyle bir araya gelecek.

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