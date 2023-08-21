Tan Taşçı: Göze gelecek diye aşkımızı gizli mi yaşayalım?

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Konser maratonuna devam eden Tan Taşçı, son olarak Kuşadası ve Marmaris'te sevenleriyle buluştu.

2023 yaz sezonunda 'Tan Taşçı ve Başkanlar Korosu' konsepti ile yola çıkan ve sahnesini üniversite öğrencilerden oluşan 25 kişilik koro ile paylaşan Tan Taşçı, konserin açılışını 'Herhalde' şarkısı ile yaptı.

"SEVMEMİŞSE BOŞ VERİN"

Tan Taşçı, "Sevmemişse boş verin, ben sizi seviyorum zaten. O gece bu gece, güzel konser olacak." diyerek 2 saatlik müzik ziyafetini başlattı.

"GÖZE GELECEK DİYE AŞKIMIZI GİZLİ Mİ YAŞAYALIM?"

Daha sonra Kuşadası ve Marmaris konserlerinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımlayan Tan Taşçı, "Sevmem öyle gösteriş yapmayı ama Marmaris'te bir seyirci rekoru kırmışız, ne yapalım göze gelecek diye aşkımızı hep gizli gizli mi yaşayalım?" diyerek seyircilerine

gösterdikleri ilgi için teşekkür etti.

Tan Taşçı ve Başkanlar Korosu, Bayhan Müzik organizasyonuyla İzmir, Bursa, Bodrum ve merakla beklenen Eylül İstanbul Harbiye konserleri ile turneye devam edecek.