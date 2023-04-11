TAMPF'da yeni başkan Altaş

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Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu, altıncı seçimli olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. TAMPF Genel Merkezi'nde gerçekleşen genel kurulda yönetim kurulu başkanlığına Prof. Dr. Hüseyin Altaş, tüm üyelerin oybirliği ile seçildi.

Altaş, başkanlığa seçilmesinin ardından, "Öncelikle başta sektör derneklerimizin başkanları ve delegelerimiz olmak üzere tüm sektör temsilcilerimize teveccühleri için teşekkür etmek isterim. Yaşadığımız deprem felaketi sonrası milletçe oldukça kritik bir dönemden geçiyoruz. Bu gibi önemli zamanlarda birliği ve beraberliği uyum içinde sağlamaya devam ederek, sektörümüz için her konuda dürüst, adil, şeffaf ve objektif bir yönetim göstermeye gayret edeceğiz. TAMPF kurulduğu 2013 yılından bu zamana dek çatısı altındaki her bir üyesinin birikimi, gücü ve göstermiş olduğu birlik ve beraberlikle modern perakendenin üst çatı kuruluşudur. TAMPF çatısı altında; ülke ekonomisi ve refah seviyesine katkıyı en zor koşullara rağmen sürdürmeye, modern perakendenin dünyayla yarışan büyüklüğünü alışveriş merkezlerinin gücü ve işbirliği ile artırmaya, alışveriş merkezleri ve perakendeciler olarak, omuz omuza fayda yaratmaya, organize perakendenin en büyük temsilcisi olarak bir arada, uzlaşma içinde çalışmaya ve ülke ekonomisi için fayda üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Galip Aykaç’ın Divan Başkanı olarak yönettiği toplantı, yeni çalışma dönemi için dilek ve temennilerin sunulması ile sona erdi.

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