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        Haberler Gündem Tamirhanede egzoz faciası!

        Tamirhanede egzoz faciası!

        Bartın'da bir oto tamirhanesinde facia yaşandı. Olayda bir kişi, uyuyakaldığı otomobilde kedisiyle birlikte egzozdan çıkan gazdan zehirlenip hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 17:01 Güncelleme: 23.02.2025 - 17:15
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        Tamirhanede egzoz faciası!
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        Bartın'da kendisine ait oto tamirhanesinde çalışır halde bıraktığı otomobilinde uyuyakalan Bekir Aydın (38), egzozdan çıkan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti. Aydın’ın yanında bulunan kedisi de öldü.

        DHA'da yer alan habere göre kentte oturan Bekir Aydın, dün gece kendisine ait oto tamirhanesine gitti. Aydın eve dönmeyince ailesi polise ihbarda bulundu.

        Bugün saat 15.00 sıralarında tamirhaneye giden polis ve sağlık ekipleri, Bekir Aydın’ı tamirhanedeki çalışır haldeki otomobilinde ölü buldu. Bekir Aydın'ın yanındaki kedisinin de öldüğü belirlendi. Aydın’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Bekir Aydın’ın ısınmak amacıyla kaloriferi açmak için otomobilin çalıştırdığı ve içinde uyuyakaldığı üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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