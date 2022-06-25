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Tamirci çırağı çocuk, bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı

Çalıştığı dükkanın önünde cüzdan bulan 12 yaşındaki tamirci çırağı Öztürk Çopur, cüzdanın içinde bir miktar para ve kredi kartları olduğunu fark edince durumu polise bildirerek cüzdanın sahibi Ali Biricik'e teslim edilmesini sağladı

25.06.2022 - 21:19 | Güncelleme: ABONE OL
Tamirci çırağı çocuktan insanlık dersi! Çalıştığını atölyenin önünde içi para dolu cüzdan bulunca ne yaptı?
Tamirci çırağı çocuktan insanlık dersi!
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AA

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde tamirci çırağı, iş yeri önünde bulduğu içinde 10 bin lira ve kredi kartları bulunan cüzdanı sahibine teslim etti.

Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir bobinaj atölyesinde çalışan 12 yaşındaki Öztürk Çopur, dükkanın önünde cüzdan buldu.

Cüzdanı kontrol eden Çopur, içinde bir miktar para ve kredi kartları olduğunu fark edince durumu polise bildirdi.

Fotoğraf: İHA

Olay yerine giden polis, cüzdanın Ali Biricik'e ait olduğunu belirledi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye giden Biricik, içinde 10 bin lira ve kredi kartları bulunan cüzdanını aldı.

Fotoğraf: İHA

Öztürk Çopur, yaptığı açıklamada, bir arabanın yanında cüzdan gördüğünü anlatarak, "Cüzdanı ustama getirdim. Cüzdanın içinde telefon numaraları vardı, ulaşmaya çalıştık ama açmadılar. Sonra ustam polisi aradı. Polisler geldi, hep birlikte araştırdık, numarayı buldular. Sonra Ali ağabey geldi." dedi.

Fotoğraf: İHA

Ali Biricik de cüzdanda 10 bin lira bulunduğunu belirterek, parayı bulan Çopur'a duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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