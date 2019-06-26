Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Baştarla Mahallesi'nde Akaryakıt Sokak'ta bir iş yerine ait asansör tamir edildiği esnada 2. kattan düşerek 1. katta asılı kaldı. Asansör için bulunan iş yeri sahibi Hüseyin Aksu’nun kolu kırıldı.

Olayı göre iş yeri çalışanları durumu AFAD ve 112 Sağlık ekiplerine bildirdi. Asansörde bulunan iş yeri sahibi çalışanlar tarafından asansörden çıkartıldı. Olay yerine gelen AFAD ve 112 ekipleri yaralıya ilk müdahalede bulundu.

Yaralı sedye ile birlikte ambulansa taşınarak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.