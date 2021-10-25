Tamir etmek istediği vinçten düştü

Olay, Onikişubat ilçesine bağlı Şazibey Mahallesi'ndeki bir mermer fabrikasında meydana geldi. Fabrikada mermer bloklarını taşımada kullanılan vinç arızalandı.

İş yeri sahibi Nuh Yavuz (59), arızayı gidermek için yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki vincin üzerine çıktı. Dengesini kaybeden Yavuz, yere düştü. Yavuz'un düştüğünü görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.