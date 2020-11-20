Tamir edilen hurda bisikletler çocukların mutluluğu oluyor

Kampanya kapsamında, vatandaşların kullanmadığı bisikletler toplanarak İl Müdürlüğüne getiriliyor. Burada, bisiklet antrenörü tarafından gerekli bakım ve onarımı yapılan bisikletler, alım gücü olmayan ailelerin çocuklarına dağıtılıyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, AA muhabirine, her yaştaki vatandaşları sporla buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.
Gençlik merkezi görevlilerinin bisikletle buluşamayan çocukları tespit ettiğini belirten Ötgünlü, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımızın atıl durumda olan, kullanılmayan veya fazla olan bisikletlerini topluyor, bisiklet antrenörümüz ve sporcularımızla tamir ediyoruz. Bisiklet atölyemizde antrenörümüz, sporcularımızın bisikletini de tamir ediyordu. Bizim de aklımıza böyle bir proje geldi. Bu kampanyayla hem çocuklarımızı bisiklet sporuna özendirmiş oluyoruz hem de bisikleti olmayan kardeşlerimizin yüzünü güldürüyoruz, bu da bize büyük mutluluk veriyor."
Ötgünlü, kampanyaya yeni başladıklarını ve destek olmak isteyen vatandaşların İl Müdürlüğüne ulaşabileceğini bildirdi.
Sosyal medyada duyuru yaptıklarını ve binaların girişlerine afiş astıklarını anlatan Ötgünlü, "Afişlerde, işletişim numaraları ve gönderecekleri yerler yazılı. Getiremeyecek durumda olan kardeşlerimizden bisikleti teslim alıyoruz. Şu ana kadar 10'un üzerinde bisiklet geldi. Telefonla iletişim kurduğumuz vatandaşlarımız var. Kampanyanın sonunda da bisiklet teslim ettiğimiz çocuklarımızla geziye çıkmak istiyoruz." diye konuştu.
Bisiklet antrenörü Özcan Kodaz da kullanılmayan bisikletleri onardıklarını belirterek, "Çocuklara bisikletleri verdiğimiz zaman yüzlerindeki o mutluluk ifadesini görmek kadar insanı mutlu eden hiçbir şey yok." dedi.
Kendisine bisiklet hediye edilen 10 yaşındaki Serkan Çetin de "Hiç bisikletim olmamıştı. İlk bisikletimi aldığım için çok mutluyum. Bisikletime sürekli bineceğim." ifadelerini kullandı.
16 yaşındaki Regaip Utku Çetin de kırılan bisikletini tamir ettiremediğinden kullanamadığını belirterek, hediye için yetkililere teşekkür etti.
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