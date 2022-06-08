Tamir ederken otobüsün altında kaldı

DHA

Beykoz-Kadıköy seferini yapan 15F hatlı İETT otobüsü, Burunbahçe mevkiinde arızalandı. İETT personeli Erdoğan Bulut (45), arızayı gidermek için çalışma yaparken otobüsün altında kalarak sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede çıkarılan Bulut, sağlık görevlilerince Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erdoğan Bulut, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.