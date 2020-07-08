Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları Trabzonspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Trabzonspor'un içinde bulunduğu durumun üzerindeki baskının farkında olduklarını belirterek, "Öne geçtiği maçlarda puan kaybı yaşamıştı. Bugüne kadar 22'ydi, bugün 24'e çıktı. Bunda büyük etkisi olduğunu düşünebiliriz" dedi.
"ÇALIŞKAN BİR GRUPLA BU SEVİYEYE GELMİŞTİK"
Kendilerinin de eksik bir kadroyla mücadele ettiğini belirten Tuna, "Biz tabii çok eksik oyuncu ile oynadık. 9 tane sakat, cezalı, riske etmek istemediğimiz oyunculardan yoksun geldik. 16 kişilik kadromuzda 2 tane kalecimiz vardı. Oyuncuların isimleri değişse de oyun kültürümüzü, felsefimizi, olumlu anlamda sahaya yansıtabildik. Bunun da sonucu beraberlik oldu. Çünkü ikinci yarı ligde kalabilen ve seneye de Süper Lig'de olabilen bir Antalyaspor olsun diye çok mücadele verdik. Bugün de onun karşılığıydı. Çünkü oynayan, oynamayan çalışkan bir grupla bu seviyeye gelmiştik. İnşallah kalan 3 maçta da bu puanı yukarılara çekebiliriz. Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Büyük camia, yaşadığım en güzel 2 seneyi oyunculuk döneminde burada yaşadım. Maalesef bazen oyuncuların elinde olan farklı şeyler, sahaya oyun gücü olarak yansımayabiliyor. Trabzonspor, bugün bunu sahaya yansıtamadı, biz çok olumlu şekilde yansıtabildik" diye konuştu.
"BEN OLUMLU BULUYORUM"
Tamer Tuna, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı yeni yabancı kuralına ilişkin ise, "Türk futbolu adına nasıl faydalı olabilir, yerli - yabancı katkı mı sağladı, zarar verdi mi diye yabancı kuralı hep tartışma oldu. Yabancı sayısının azaltılması, yerli oyuncu kalitesini arttırma noktasında bunu avantaj olarak çok kullandık. Birçok oyuncunun fark edilmesi sağlandı. Zeki'nin, Çağlar'ın, transfer olan tüm oyuncuların. Bu anlamda eğer serbest olmasaydı TFF 1. Lig'den yurt dışına çıkıp oynama avantajını kullanmayacaklardı. Bir gerçek var ki sahada bugün bizde olduğu gibi zaman zaman 6-7 yerli oyuncuyla maçlara çıkabildik. Bu sayının fazla olması lazım ama bu sürecin alt yapının iyi oluş sistemiyle ilerlemesi lazım. Trabzonspor, bu konuda çok iyi. Bizim de Antalyaspor olarak çalışmalarımız var. Bu anlamda alt yapıya büyük yatırımlar yapıldı. Umarım karşılığı iyi olacaktır. Ben pozitif ve olumlu buluyorum" ifadelerini kullandı.
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