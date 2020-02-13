Hem hava muhalefeti hem de seyahat sürecinin kendilerini olumsuz etkilediğini anlatan Tuna, oyuncularının üst seviye motivasyonla geriye düştükten sonra dönüş yapabildiklerine işaret etti.

İlk maçın avantajıyla turu geçtiklerini vurgulayan Tuna, şunları kaydetti:

"Sivasspor umarım ligde daha başarılı şekilde devam eder. Ligde başarılar diliyorum ama kupada biz devam ediyoruz. Yarı finalde iki Antalya takımı oynayacak. Biri kesin finale çıkacak. İnşallah finale çıkan takım da olmak istiyoruz. Bu andan itibaren lig odaklı düşünmek zorundayız."

Tuna, maçta oyuncuların görevlerini başarılı şekilde yerine getirdiklerini sözlerine ekledi.