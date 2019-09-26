26 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'de 30 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Gazişehir Gaziantep'e konuk olacak Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, "Kazanarak devam etmek istiyoruz. Ligdeki hedeflerimiz açısından böyle bir seriye, kazanma serisine ihtiyacımız var." dedi.
Tuna, Adnan Süvari Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde İttifak Holding Konyaspor maçında aldıkları galibiyetin ardından kupada Yozgatspor 1959'u yenerek 4. tura kaldıklarını söyledi.
Kazanmanın güzel olduğunu kaydeden Tuna, "Ligde ilk 4 haftada yaşadığımız bir süreç var. Daha iyisi olabilir miydi, bugünü görünce tabii ki olabilirdi. Takım adaptasyonu, yeni transferlerimiz, bu takımın geçen seneden gelen yapılanması adına geçiş süreci ilk 4 hafta adına bizim adımıza iyi olmadı. Oynadığımız son 2 maç istediklerimizi yapabildiğimiz 2 maça dönüştü." ifadelerini kullandı.
Tuna, bunun devamlılığını getirmeleri gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Gazişehir Gaziantep maçına öyle hazırlanıyoruz. Bu müsabakada neler yapabileceğimizle alakalı, rakibin 4 haftalık performansıyla ilgili değerlendirmeler yapıyoruz. Önemli olan bizim felsefemizi nasıl ortaya koyacağımız. Bunda iyi ilerlediğimizi düşünüyorum. Bundan geri dönmeden yapabileceklerimizi biliyoruz. Güvenimizi tekrar kazandık. Bunu sürdürmek zorundayız. Gazişehir maçıyla bunu sağlamak istiyoruz. Kazanarak devam etmek istiyoruz. Ligdeki hedeflerimiz açısından böyle bir seriye, kazanma serisine ihtiyacımız var."
Tuna, gol atamama üzerindeki baskıyı İttifak Holding Konyaspor maçında hissettiklerini ancak penaltıyla da olsa iyi mücadeleyle müsabakadan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi.
Tamer Tuna, Yozgatspor 1959 maçında forma giyen genç oyuncuların gösterdiği performansın önemli olduğunu belirterek, "Yeşil alandaki rekabette hiçbir fark yok. Bunlarla ilgili aşamaları var, daha da olacaktır." diye konuştu.
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