Hülya Koçyiğit'in sunduğu ‘Film Gibi Hayatlar’ programına katılan Karadağlı, "Önemli olan hayal kurmak ve gerçekleştirmek. Yakışıklısın, güzelsin diye oyuncu olunmamalı, baktığımızda bir filmde, bir dizide oynayan kendini oyuncu, bir filmde seslendirme yapan kendini seslendirme sanatçısı olarak görüyor. Bu da beyin ameliyatı izleyip ‘Ben yaparım’ demeye benziyor" ifadelerini kullandı.