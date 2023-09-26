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        Haberler Magazin Tamer Karadağlı, Tan Sağtürk'ü tebrik etti - Magazin haberleri

        Tamer Karadağlı, Tan Sağtürk'ü tebrik etti

        Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olan Tan Sağtürk'ü makamında ziyaret ederek kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 13:27 Güncelleme: 26.09.2023 - 13:34
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, üst kademe devlet yöneticiliklerine yapılan atamalar kapsamında balet Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü, Tamer Karadağlı ise Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak yeni görevlerine başlamıştı.

        Tamer Karadağlı, Tan Sağtürk'ü makamında ziyaret yeni görevini kutladı.

        Tamer Karadağlı; Tan Sağtürk'ün oyunculuk, bale ve dans eğitimi kariyeriyle parlak başarılara imza atarak ülkemizin saygın sanatçıları arasında yer aldığını dile getirdi. Karadağlı, Sağtürk’ün, köklü bir geçmişi olan Devlet Opera ve Balesi'nde ufuk açıcı ve ilham verici yeni bir döneme imzasını atacağına olan inancını dile getirerek meslektaşına başarılar diledi.

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        #Tamer Karadağlı
        #Tan Sağtürk

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