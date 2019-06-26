Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, önceki gün kızı Zeyno ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.

Velayeti eski eşi Arzu Balkan'da olan kızı Zeyno ile her fırsatta buluşan başarılı oyuncu, okulların tatile girmesi ile kızı ile daha çok vakit geçirmeye başladı. Gün boyu birlikte alışveriş yapan baba-kız, daha sonra baş başa yemek yedi.

Birlikte sinema keyfi yapmayı da ihmal etmeyen Karadağlı ve kızı, daha sonra özel araçları ile alışveriş merkezinden ayrıldı.