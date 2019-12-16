16 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone'un kızı Tamara Ecclestone'un Londra'daki evinden 50 milyon sterlin (yaklaşık 67 milyon dolar) değerinde mücevher çalındığı öne sürüldü.
Sun gazetesinin haberine göre, kimliğini belirlenemeyen üç kişi Cuma gecesi arka bahçeden Ecclestone'un Kensington semtindeki 57 odalı evine girdi.
Hırsızların yatak odasındaki bazı kasaları açmayı başararak, pırlanta yüzük ve küpelerle kaçtığı belirtiliyor.
Çalınan mücevherler arasında Tamara Ecclestone'a eşinin düğün hediyesi olarak verdiği 80 bin sterlinlik bir Cartier bileziğin de bulunduğu söyleniyor.
Londra polisi soygunu doğruladı ve gece 23:00'te eve ekipler gönderildiğini açıkladı. Polis yetkilileri olayla ilgili olarak henüz gözaltına alınan kimsenin olmadığını söyledi.
Soygunun Ecclestone'un Noel tatili için eşi ve kızıyla birlikte Lapland'a gitmesinden hemen sonra gerçekleştiği haber veriliyor.
İngiltere medyasına göre, 35 yaşındaki Tamara Ecclestone, haberi büyük üzüntüyle karşıladı.
Ecclestone'un evi ve evin bulunduğu cadde sıkı bir şekilde korunuyor.
"Milyarderler Caddesi" olarak bilinen bölgede polis 24 saat nöbet tutuyor.
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