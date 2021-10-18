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Tamara Eccleston o mesajları ifşa etti: Çirkin, küçük şey... - Magazin haberleri

Tamara Eccleston o mesajları ifşa etti: Çirkin, küçük şey...

Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone'un kızı Tamara Eccleston, 1 yaşındaki kızı Serena için "Korkunç, çirkin, küçük şey..." diyen bir sosyal medya kullanıcısıyla tartıştı. "Bu kadar nefreti taşımak ağır bir yük olmalı" diyen Eccleston, daha sonra da o mesajları ifşa etti

18.10.2021 - 18:14 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Oyuncu Jay Rutland ile mutlu bir evlilik sürdüren Tamara Eccleston, geçtiğimiz yıl kızı Serena'yı kucağına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.

    7 yaşında Sophia adında bir çocuğu daha bulunan Ecclestone, mutlu aile pozlarını da sık sık Instagram hesabından yayınlıyor.

  • Geçtiğimiz günlerde paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Tamara Eccleston, bir sosyal medya kullanıcısı ile adeta birbirine girdi.

  • Kızı Serena için de "Korkunç, çirkin, küçük şey..." diyen aynı kişiye karşı daha fazla kendini tutamayan Tamara Eccleston, "Kendin ve var oluşun hakkında kötü hissediyor olmalısın. Sana bazı faydalı ipuçları vereyim, bu yaptığın sana kendini daha iyi hissettirmeyecektir!" ifadelerini kullandı. Ünlü isim, ayrıca o mesajları da sosyal medya hesabından ifşa etti.

  • "BU KADAR NEFRETİ TAŞIMAK AĞIR BİR YÜK OLMALI"

    Ecclestone'un takipçisi onun paylaşımlarına eleştiri dozu yüksek mesajlar yazmayı sürdürdü. Sophia'nın Cadılar Bayramı görüntülerine "Hangi dünyada Cadılar Bayramı? Sadece normal bir gün olması sana yetersiz mi hissettiriyor?" diye yazdı. Tamara Ecclestona da buna "Catherine, kendin hakkında hissettiklerin için üzgünüm. Bu kadar nefreti taşımak çok ağır bir yük olmalı!" ifadelerini kullanarak karşılık verdi. 37 yaşındaki Eccleston, daha sonra söz konusu kişinin "eğer annesi onunla daha fazla ilgilenseydi daha iyi bir insan olabileceğini" belirtti.

  • BİRÇOK TAKİPÇİSİ DESTEK VERDİ

    Tamara Ecclestone, daha sonra yine kızlarıyla çekilen pozlarını paylaşmaya devam etti. Takipçileri bu fotoğraflara onu destekleyen yorumlar yazdı. Bir hayranı "Bütün çocuklar, Tamara'nın kızlarını sevdiği gibi sevilmeyi hak eder. Onun aldığı mesajlar beni iğrendirdi. Bir bebeğe "çirkin" demek! Beni daha fazla konuşturmayın." diye yazdı.

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