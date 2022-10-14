New York'ta acil durum çadırları

New York'taki Randall's Adası'nda Icahn Stadyumu'nun otoparkında yapımı devam eden bir dizi büyük çadırın inşaatı tamamlanma aşamasına yaklaşırken, adadaki işçiler düzensiz göçmenlerin ilk durağı olacak tesiste gün boyu son rötuşları bitirmeye çalıştı.
EN AZ 500 KİŞİ KONAKLAYABİLECEK
AA kameramanının havadan ve yerden görüntülediği adada, otobüslerle New York'a gönderilen göçmenler için en az 500 kişinin kalabileceği şekilde, konaklama, yemek yeme ve tıbbi müdahale işlemlerinin yapılacağı 3 büyük beyaz çadırın hazırlıklarının yapıldığı ve TIR'larla malzemelerin taşındığı görüldü.
New York Belediyesi'nin paylaştığı bilgilere göre, düzensiz göçmen krizine çözüm amaçlı olarak yapımı kararlaştırılan adadaki çadırlarda, gelenler 14 ila 96 saat veya bazı özel durumlarda daha fazla kalabilecek.
New York'a her gün, 5-6 otobüs dolusu düzensiz göçmen ulaşırken, bazı sivil toplum örgütleri gelenlere yiyecek, gıda ve hijyen malzemeleri tedarik etmek için yardımcı oluyor.
EVSİZLERİN KALDIĞI BARINAKLAR DOLMUŞTU
New York'ta 50 bin civarında evsizin yaşadığı barınaklar, son birkaç aydır sınır bölgelerinden gönderilen düzensiz göçmenlerle dolmuş, bazı sığınmacılar boş oteller ve kamplara yerleştirilmişti.
Daha önce sığınmacılar için 23 acil durum barınağı açtığını ve şehirdeki bazı otellerin de gelenler için kullanıma açıldığını belirten New York Belediye Başkanı Eric Adams, düzensiz göçmen kriziyle daha iyi mücadele edebilmek için 7 Ekim'de olağanüstü hal ilan etmişti.
ABD'ye giren düzensiz göçmenler, sınır polisi tarafından kayıtları yapılarak otobüslerle barınaklara götürülüyor. İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, kendilerine bildirilen mahkeme tarihine kadar ABD içinde istediği yere gitmekte serbest bırakılıyor.
CUMHURİYETÇİ EYALETLER GÖNDERİYOR
Texas ve Florida gibi Cumhuriyetçi eyaletler, göçmen yükünü tek başlarına kaldıramayacakları şikayetiyle düzensiz göçmenlerin bir kısmını başkent Washington, New York, Massachusetts gibi Demokratların çoğunlukta olduğu eyaletlere gönderiyor.
* Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.
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