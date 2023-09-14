Tamamen perspektif eseri olan 13 kafa karıştırıcı fotoğraf
Fotoğraf, fotoğrafı çeken kişinin dünyayı nasıl algıladığı ile ilgilidir. Ancak bazen ilginç bir çekim açısı, herkes için kafa karıştırıcı olabilir. Yine de basit bir hileyle gerçekliğin bu kadar etkili şekilde değişebilmesi fotoğrafçılığın ne kadar muazzam bir sanat olduğunu anlatıyor.
Giriş: 14.09.2023 - 16:40 Güncelleme: 14.09.2023 - 16:40
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"4 bacaklı."
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"Kol karışıklığı."
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"İlk bakışta küçük erkek kardeşimin (ortadaki) anormal derecede büyük bir kolu olduğunu düşündüm."
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"Babam kediye biniyor."
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"Devasa kedi."
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"Tümsek mi yoksa çukur mu?"
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- 7
Bu adam kendi kolunu pişiriyor gibi gözüküyor.
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"Mini çita adam."
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"Köpeğim ciddi bir sağlık sorununa sahip gibi görünüyor."
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"Kardeşim bu fotoğrafta küçücük görünüyor."
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"Bu çooook uzun bir köpek."
Kaynak: Reddit