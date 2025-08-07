Habertürk
        Tam vahşet! Eski eşini boğarak öldürdü!

        Tam vahşet! Eski eşini boğarak öldürdü!

        Isparta'da insanın kanını donduran bir kadın cinayeti işlendi. Kentte Afganistan uyruklu Hayr Muhammed Rahimi, eski eşi Fatıma Rahmani'yi boğarak öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2025 - 16:22 Güncelleme: 07.08.2025 - 16:22
        Tam vahşet! Eski eşini boğarak öldürdü!
        Isparta'da Afganistan uyruklu Hayr Muhammed Rahimi’nin (29), boğduğu eski eşi Fatıma Rahmani (28), duran kalbi yeniden çalıştırıldı. Ancak hastaneye kaldırılan Rahmani, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        DHA'nın haberine göre gözaltına alınan Rahimi tutuklanırken, olay sırasında çiftin en küçüğü 3, en büyüğü ise 10 yaşında olan 4 çocuğunun evde olduğu bildirildi.

        KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

        Olay, dün gece bir apartman dairesinde meydana geldi. Hayr Muhammed Rahimi ile yaklaşık 1 yıl önce boşanıp, bir süre önce de birlikte yaşamaya başladığı Fatıma Rahmani arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hayr Muhammed Rahimi, eski eşini boğdu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde hareketsiz bulunan Fatıma Rahmani’nin duran kalbi, kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı.

        KURTARILAMADI

        İlk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Fatıma Rahmani, sabaha karşı hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Hayr Muhammed Rahimi, polis merkezindeki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Çiftin olay sırasında evde bulunan 3, 6, 8 ve 10 yaşlarındaki 2'si kız, 4 çocuğu ise polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Son dakika haberler
