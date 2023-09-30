Tam olarak hangi amaçla üretildiğini anlamayacağınız birbirinden sinir bozucu eşyalar
Bir eşya satın aldığımızda estetik veya işlevsel ihtiyaçlarımızı gidermesini bekleriz. Ancak kullanıcıların karşılaştığı bazı eşyalar o kadar ilginç ki nasıl ve neden yapıldığının yanı sıra kimler tarafından satın alındığın bile sorgulatıyor.
- 1
"Ayak taburesi."
- 2
"Halı çantanıza uygun halı ayakkabıları."
- 3
"Değerli anıların farklı bir birleşimi."
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- 4
"Annemin film rulosunu incelerken bu güzelliğe rastladım."
- 5
"Bu 'dekoratif' şey."
- 6
"İş yerimde gördüğüm yan masa."
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- 7
"İkinci el mağazalarında bulacağınız şeyler."
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"Bu bulduğum sosisli sandviç mumu."
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“'Vazo sözcüğünde kaç göz var?”
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"Mobilya mağazasında bulduğum bu Noel süsleri..."
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"Bacak gününü asla atlamayın!"
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"Dişli kaktüs."
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"Japon balığı ayakkabıları."
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"Bin 295 dolar gibi düşük bir fiyata sizin olabilir."