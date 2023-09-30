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        Haberler Yaşam Tam olarak hangi amaçla üretildiğini anlamayacağınız birbirinden sinir bozucu eşyalar

        Tam olarak hangi amaçla üretildiğini anlamayacağınız birbirinden sinir bozucu eşyalar

        Bir eşya satın aldığımızda estetik veya işlevsel ihtiyaçlarımızı gidermesini bekleriz. Ancak kullanıcıların karşılaştığı bazı eşyalar o kadar ilginç ki nasıl ve neden yapıldığının yanı sıra kimler tarafından satın alındığın bile sorgulatıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2023 - 11:52 Güncelleme: 30.09.2023 - 11:52
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        • 1

          "Ayak taburesi."

        • 2

          "Halı çantanıza uygun halı ayakkabıları."

        • 3

          "Değerli anıların farklı bir birleşimi."

        • 4

          "Annemin film rulosunu incelerken bu güzelliğe rastladım."

        • 5

          "Bu 'dekoratif' şey."

        • 6

          "İş yerimde gördüğüm yan masa."

        • 7

          "İkinci el mağazalarında bulacağınız şeyler."

        • 8

          "Bu bulduğum sosisli sandviç mumu."

        • 9

          “'Vazo sözcüğünde kaç göz var?”

        • 10

          "Mobilya mağazasında bulduğum bu Noel süsleri..."

        • 11

          "Bacak gününü asla atlamayın!"

        • 12

          "Dişli kaktüs."

        • 13

          "Japon balığı ayakkabıları."

        • 14

          "Bin 295 dolar gibi düşük bir fiyata sizin olabilir."

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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