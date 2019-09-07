Tam Gaz filminin oyuncuları kimler? Tam Gaz filminin konusu ne? soruları yapım hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. Orijinal dı Baby Driver olan Tam Gaz filmi 226.9 milyon dolar hasılata sahip. Tam Gaz filminden ayrıntılar haberimizde.

TAM GAZ OYUNCULARI KİMLER?

Edgar Wright'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu Tam Gaz filminin oyuncu kadrosunda Ansel Elgort, Jon Bernthal ve Jon Hamm yer alıyor.

TAM GAZ FİLMİ KONUSU NE?

ocuksu görüntüsüne rağmen müthiş araba kullanma yeteneklerine sahip Baby (Ansel Elgort),çok büyük soygunlar organize eden Doc (Kevin Spacey) için soyguncuları olay yerinden götüren kaçış şoförü olarak çalışmaktadır. Az konuşan, herkesle mesafesini koruyan ve sürekli müzik dinleyen Baby, güzel garson Debora (Lily James) ile tanışıp ona aşık olduğunda, Debora ile olabilmek için kendine temiz bir sayfa açmak ister. Fakat içinde bulunduğu dünyanın onu bırakmaya hiç niyeti yoktur.