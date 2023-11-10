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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tam dehşet! 2 kadını tabancayla vurdu

        Kocaeli'de bir zanlı tartıştığı 2 kadını tabancayla yaraladı

        Kocaeli'de tam bir dehşet yaşandı. Kentin Kartepe ilçesinde bir kişi tartıştığı iki kadını bacaklarından vurdu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken zanlı gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 14:10 Güncelleme: 10.11.2023 - 14:10
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        Tam dehşet! 2 kadını tabancayla vurdu
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 2 kadın, tartıştıkları zanlı tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre bir iş yerinde G.K. ile kadınlar N.K. ve N.Ü. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi G.K. tabancayla ateş ederek kadınları bacaklarından yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Yaralılar, sağlık ekiplerince Başiskele ilçesindeki özel hastanelere kaldırıldı.

        Polis ekipleri, zanlı G.K'yi gözaltına aldı.

        Fotoğraflar: İHA

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