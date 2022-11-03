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Tam bir şifa kaynağı! Faydaları saymakla bitmiyor: Kalp sağlığını korur, sindirimi kolaylaştırır!

İçerisinde C,K,E vitamini, magnezyum, fosfor ve demir olan bal kabağı kabakgillerin en tatlısı olarak sofralarımızda yer buluyor. Peki, bal kabağının insan sağlığına olan olumlu etkilerini biliyor musunuz? Çeşitli tariflerle sofranızda yer bulan bal kabağı vücudun enerjisini artırıyor, hastalıklardan koruyor.

Giriş: 03.11.2022 - 10:38 | Güncelleme: ABONE OL

  • Ana vatanı Meksika olan bal kabağı, yüksek lifli besinler arasında yer alıyor. Özellikle Amerika, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde Cadılar Bayramı'nın sembolü haline gelen bal kabağının tüketimi de o ülkelerde oldukça yaygın. Salatalarda, çorba yapımında, tatlılarda ve hamur işlerinde sofralarınızda yer bulan bal kabağı ülkemizde en çok Afyon ve Sakarya'da yetişiyor.

  • BAL KABAĞI FAYDALARI NELERDİR?

    Bal kabağının bilinen faydaları şu şekildedir;

    Antioksidandır,

    A vitamini kaynağıdır,

    Göz sağlığını korur,

    C vitamini deposudur,

    Liflidir bu sebeple bağırsak hareketlerini düzenler,

    Kolon kanseri riskini azaltır,

    Yaşlanma etkilerini geciktirir,

    Cildi canlandırır,

    Omega 3 kaynağıdır,

    Ruh sağlığına olumlu etkileri vardır,

    Potasyum bakımından zengindir,

    Bağışıklık sistemini güçlendirir.

  • BAL KABAĞI ZARARLARI VAR MI?

    Bal kabağı fazla tüketildiğinde bağırsakların çok gızlı çalışmasına sebebiyet verir. Bu durum ishal, mide krampları gibi semptomları meydana getirebilir. Aşırı tüketim mideye zarar verebilir. İçerisinde A vitamini bulunduran bal kabağı, fazla tüketildiğinde aşırı A vitamini depolar ve bu durum karaciğer başta olmak üzere organlarınızı yorabilir. 

  • BAL KABAĞI ÇORBASI NASIL YAPILIR?

    Malzemeler

    3 dilim bal kabağı

    1 adet havuç

    1 adet patates

    1 adet soğan

    3 diş sarımsak

    Sıvı yağ

    Tuz, pul biber, karabiber, zerdeçal

    2 litre su

    1 su bardağı süt

    1 su bardağa et suyu veya 2 adet et suyu tablet

    Yapılışı: Kabaklar temizlenir ve doğranır. Tencereye alınan kabakların üzerine rendelenen patates ilave edilir ve kaynatılır. Rendelenen havuç ve küp küp doğranan soğanlar kavrulduktan sonra tencereye ilave edilir. Bu aşamada sarımsakta eklenir.

    Bir bardak et suyu koyulur ve tencere içerisindekiler yumuşayana kadar kaynatılır. Blenderdan geçirilen çorbaya süt, pul biber, zerdeçal eklenir. Kısık ateşte 5 dakika daha katnatılır. Karabiber eklenir. Servis edilirken maydonoz ile süslenebilir. Afiyet olsun.

  • BAL KABAĞI BESİN DEĞERİ

    100 gr

    Karbonhidrat (g) - 4.59

    Protein (g) - 1.1

    Yağ (g) - 0.13

    Lif (g) - 2.16

    Kolesterol (mg) - 0

    Sodyum (mg) - 1

    Potasyum (mg) - 383

    Kalsiyum (mg) - 22

    Vitamin A (iu) - 127

    Vitamin C (mg) - 12

    Demir - 0.8

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