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Tam bir lezzet fırtınası! Evde pratik, renk renk donut tarifi...

Amerikan mutfağında 7'den 70'e herkesin en sevdiği atıştırmalık olan donut, aslında evde yapımı oldukça basit yiyecekler arasında yer alıyor. Genelde bizim kültürümüzde pişiyle benzetilen donutun, renk renk, çeşit çeşit tariflerini sizler için derledik.

Giriş: 05.05.2023 - 17:17 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Amerikan mutfağının sevilen atıştırmalığı olan donut, 7'den 70'e birçok insanın sevdiği yiyecekler arasında bulunuyor. Fazla yağlı olduğu için tüketimi çok önerilmese de, aşırıya kaçılmadığı sürece zaman zaman kaçamak yapmak için tercih edilebiliyor. İşte renk renk donut tarifleri...

  • DONUT MALZEMELERİ NELER?

    4,5 su bardağından biraz fazla (600 gram) un

    2 adet yumurta

    1,5 su bArdağından biraz az (260 mililitre) Ilık süt

    100 gram oda sıcaklığında yumuşak tereyağı ya da margarin

    2 yemek kaşığı toz şeker

    1 tatlı kaşığı tuz

    2 paket kuru toz maya

    1 paket vanilya

  • ÇİKOLATALI DONUT NASIL YAPILIR?

    Ilık su ve sütü bir kap içerisine alarak, yaş mayayı, şekeri eritin. Yumuşatılan tereyağı ile yumurtaları ilave edin sonrasında tuzu koyarak un ilavesine başlayın. Karışımı kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun. Üzerini örterek 1 saat mayalandırın. Hamurdan aldığınız parçanın bir bardak yardımıyla ortasını açın. Yağlı kağıtlara dizip tepsi mayalanması için 15 dakika bekletin. 

    Orta ateşte çok kızgın olmayan bir yağda kağıdıyla koyup hemen kağıdı çekin. Önlü arkalı kızartın. Eritilmiş çikolata sosuna batırıp isteğe göre süsleyin.

  • TARÇINLI DONUT NASIL YAPILIR?

    Süt, şeker ve mayayı derin bir karıştırma kabının içinde karıştırılır. Karışıma un, yumurta ve tereyağını ilave ederek yoğrulur. 1 saat mayalanmaya bırakılan hamurdan sonrasında küçük parçalar alınarak ortası delinir. Şekil alan hamurları tepside 15 dakika daha mayalandırın. Kızaran yağ içerisinde donutları kızartın. Sıcakken, şekerli tarçınlı karışıma donutları bulayın. 

  • ÇİLEKLİ DONUT NASIL YAPILIR?

    Süt, şeker ve mayayı derin bir karıştırma kabının içinde iyice köpürene kadar çırpın. Karışıma un, yumurta ve tereyağını ilave ederek yoğurmaya başlayın. 1 saat mayalanmaya bırakın ve sonrasında hamurdan küçük parçalar alarak ortasını delin. Şekil verilen hamurları tepside 15 dakika daha mayalandırın. Kızaran yağ içerisinde donutları kızartın.

    Sos için çilekleri ve kremayı tencereye alın, kaynatın. Daha sonra robottan geçirin ve kızartılan hamurları sosa bandırın. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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