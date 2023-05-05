ÇİLEKLİ DONUT NASIL YAPILIR?
Süt, şeker ve mayayı derin bir karıştırma kabının içinde iyice köpürene kadar çırpın. Karışıma un, yumurta ve tereyağını ilave ederek yoğurmaya başlayın. 1 saat mayalanmaya bırakın ve sonrasında hamurdan küçük parçalar alarak ortasını delin. Şekil verilen hamurları tepside 15 dakika daha mayalandırın. Kızaran yağ içerisinde donutları kızartın.
Sos için çilekleri ve kremayı tencereye alın, kaynatın. Daha sonra robottan geçirin ve kızartılan hamurları sosa bandırın. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.