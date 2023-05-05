ÇİKOLATALI DONUT NASIL YAPILIR?

Ilık su ve sütü bir kap içerisine alarak, yaş mayayı, şekeri eritin. Yumuşatılan tereyağı ile yumurtaları ilave edin sonrasında tuzu koyarak un ilavesine başlayın. Karışımı kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun. Üzerini örterek 1 saat mayalandırın. Hamurdan aldığınız parçanın bir bardak yardımıyla ortasını açın. Yağlı kağıtlara dizip tepsi mayalanması için 15 dakika bekletin.

Orta ateşte çok kızgın olmayan bir yağda kağıdıyla koyup hemen kağıdı çekin. Önlü arkalı kızartın. Eritilmiş çikolata sosuna batırıp isteğe göre süsleyin.