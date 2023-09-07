Tam bir kanser düşmanı! Kalp, damar hastalıklarını ve diyabeti önlüyor, sindirimi düzenleyerek zayıflatıyor
Yüksek vitamin ve mineral kaynağı olan bamya tohumu, B grubu vitaminleri, kalsiyum, demir ve çinko açısından oldukça zengindir. Genellikle göz ardı edilen bu şifa kaynağı tohum, bilimsel araştırmalara sıklıkla konu edilmiştir. Özellikle kanser türlerine karşı oldukça koruyucu olan bu doğa harikasını beslenme listenize eklemelisiniz. İşte şifasıyla enfeksiyonlara savaş açan bamya tohumu...
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Özellikle son dönemin en büyük sağlık problemlerinin başında gelen sindirim sistemi bozukluğunun etkili çözüm yolu lif oranı yüksek olan besinler tüketmekten geçiyor. Liflerin vücuda alınması yeterli düzeyde alınması sindirimin daha kolay gerçekleşip dışkının kolayca dışarı atılmasına yardımcı olur.
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Lif oranı en yüksek besinlerden birisi de bamya tohumudur. Bu besin çok değerli lif oranını içerisinde barındırıyor. Adeta bir mucize niteliğinde olan bamya tohumu lifli yapısı sayesinde sadece sindirim sistemini düzenlemekle kalmıyor aynı zamanda kolesterolün düşürülmesini sağlayarak kalp ve damar hastalıklarını, kan şekerini düzenleyerek tip 2 diyabet ve insülin direncini önlüyor. İşte bamya tohumunun faydaları...
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BAMYA TOHUMU NEDİR?
Bamya tohumu, bamya bitkisinin taneleri açıldığında içinden çıkan küçük çekirdeklerdir. Bamya, ebegümecigiller familyasına ait bir bitkidir. Ilık iklimlerde yetişen bu yıllık bitki, kuraklığa dayanabilir ancak dondan olumsuz olarak etkilenir.
Bu çekirdeklerin ayrıştırılıp kurutulmuş hali olarak aktarlarda ve bitkisel ürünlerin satıldığı yerlerde kolaylıkla bulunabilen bamya tohumu yaş ve kuru olarak tüketilebileceği gibi ayrı olarak da tüketilebilir. Doğru koşullar altında kurutulması gereken bamya tohumları, kurutulduğunda yıl boyu kullanılabilir. Bu aşamada doğru saklama koşullarına da mutlaka dikkat etmek gerekir.
Asya'da tıbbi amaçla sıklıkla kullanılan bamya tohumu magnezyum, demir, A ve C vitaminleri başta olmak üzere birçok açıdan faydalı olan bamya tohumu, dört mevsim bulunabilmesi ile de öne çıkar.
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BAMYA TOHUMUNUN FAYDALARI NELERDİR?
Tam bir şifa kaynağı olan bamya tohumu, düzenli tüketilmesi halinde vücut direncini artırır. Sayısız faydaları bulunan bamya tohumu kan şekerinin dengelenmesinden enfeksiyonlara karşı korumasına kadar birçok faydayı beraberinde getirir.
Bamya tohumunun uzmanlar tarafından açıklanan önemli faydaları ise şunlardır:
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- Yüksek vitamin ve mineral içeriğine sahip olan bamya tohumu, kas ve kemik sağlığının korunmasına yardımcı olur.
- B grubu vitaminler, kalsiyum, demir ve çinko açısından zengin olan bamya tohumu, kansızlık sorunu olan bireylere de önerilen bir besindir.
- Bamya tohumu, enfeksiyonlara karşı da koruma sağlar. Virüsler, bakteriler, mantar ve daha pek çok mikroorganizmanın yol açacağı enfeksiyonlara karşı bamya tohumu etkilidir.
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- Bamya tohumunda bol miktarda antioksidan bileşenler bulunur. Bu bileşenler hücrelerin sağlığını geliştirerek kanserleşme eğilimine girmesini önler. Bu sayede vücutta tümörlerin oluşumu önlenebilir, mevcut tümörlerin büyüme ve yayılması yavaşlatılabilir.
- Sindirim sistemi üzerinde de olumlu etkileri bulunan bamya, kolon kanseri başta olmak üzere birçok kanser türüne karşı vücudu korumaya yardımcı olur. Ek olarak bamya tohumu vücudun savunma sistemini güçlendirmeye yardımcı ögeler barındırır. Bu bileşenler bağışıklık sistemini güçlendirerek tüm hastalıkların önlenmesine katkı sağladığı gibi kansere karşı da korur.
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- Sindirim sistemini düzenleyen bamya tohumu, vücudun ihtiyaç duyduğu diyet liflerinin yeterli miktarda alınmasını da sağlar.
- Lifli yapısı sayesinde bamya tohumu sadece sindirim sistemini düzenlemekle kalmayıp aynı zamanda kolesterolün düşürülmesini sağlayarak kalp ve damar hastalıklarını, kan şekeri regülasyonunu sağlayarak tip 2 diyabet ve insülin direncini önler.
- Lifli bir besin olması nedeniyle sindirimi uzun sürer, bu nedenle hem kan şekerinde ani yükseliş ve düşüşlere neden olmayarak yeme ataklarını önler hem de midede daha uzun süre doluluk hissi oluşturduğundan tok kalmaya yardımcı olur.
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- Bamya tohumu, bilişsel fonksiyonların iyileşmesine katkı sunar. B vitamini içeriği sayesinde sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına olanak tanır.
- Bamya tohumu, kilo vermeye yardımcı bir besindir. Lifli bir besin olduğundan uzun süre tokluğu destekler.
- Yüksek potasyum içeriği de idrar söktürücü etki sağlayarak ödem ve şişkinliğin önlenmesine yardımcı olur.
- Bamya tohumunda B grubu vitaminleri ile kalsiyum, demir ve çinko gibi mineraller bol miktarda yer alır. Bu sayede düzenli olarak bamya tohumu tüketerek kas ve kemik sağlığınızı koruyabilir, osteoporoz ve benzeri kemik hastalıklarının oluşum riskini azaltabilirsiniz.
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- Yüksek demir içeriği sayesinde kansızlık sorunu bulunan bireylerde kan değerlerinin normal aralıklara getirilmesine yardımcı olan bamya tohumu, fosfor ve bakır minerallerini de önemli miktarlarda içerir. Bu nedenle vücudun gereksinim duyduğu mikro besin ögelerinin tam anlamıyla karşılanabilmesi için bamya tohumu tüketimi oldukça etkilidir.
- Virüs, bakteri, mantar gibi mikroorganizmaların yol açtığı her türlü enfeksiyon hastalığına karşı korunmak veya bu hastalıkların daha hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlamak için bamya tohumu tüketebilirsiniz. Kış aylarında sıklıkla görülen soğuk algınlıklarının yanı sıra bamya tohumu tüketerek ayak mantarından idrar yolu enfeksiyonuna kadar her türlü hastalığa karşı bir önlem alabilirsiniz.
- Beyin ve sinir sistemindeki hücrelerin canlılığını korumasına ve kendini yenilemesine yardımcı olur.
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- Zengin B vitamini içeriği sayesinde sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayan bamya tohumu bilişsel fonksiyonlar üzerinde olumlu etkiler oluşturarak unutkanlık, konsantrasyon güçlüğü gibi sorunları önlemeye yardımcı olur.
- Aynı zamanda stresi azaltma ve uykusuzluk sorununu önleme gibi yararları da bulunan bamya tohumu düzenli olarak tüketildiğinde yaşlanma ile birlikte gelişen demans problemi ile savaşır.
- Yüksek potasyum içeriği sayesinde idrar söktürücü etki sağlayarak ödem ve şişkinliğin önlenmesine katkı sağlar.
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BAMYA TOHUMU NASIL TÜKETİLİR?
Bazı insanlar tohumları olduğu gibi yutarken bazıları da demleme yöntemiyle içmeyi tercih edebiliyor. Bamya tohumunun en yaygın ve genel kanı olarak doğru kabul edilebilen tüketim şekilleri ise şu şekilde:
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Demleme: Bamya tohumlarını kahve öğütücü gibi bir cihaz ile öğüterek toz haline getirdikten sonra french press yardımıyla üzerine sıcak su ekleyerek demleyebilirsiniz.
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Suya atarak: Akşamdan oda sıcaklığındaki bir su bardağı suyun içerisine 9-10 bamya tohumunu atabilir; sabah uyanınca bu suyu içebilir ve bu şekilde bir rutin oluşturabilirsiniz.
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Çorbalarda bamya tohumu: Çorbalarınıza bamyanın sadece tohumlarını veya küçük dilimlerini ekleyerek daha sağlıklı hale getirebilirsiniz.
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Bamya güveci: Her türlü et veya sebze güveçlerinize bamya tohumu ekleyerek hem sağlıklı yemekler yiyebilir hem de kolaylıkla doyabilirsiniz.
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Bamya tohumu kürü: Bamya tohumlarını öğütücüden geçirip toz hale getirdikten sonra 1 yemek kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile karıştırın. Karışım macun kıvamına gelecektir. Her gün bu karışımdan bir çay kaşığı kadar tüketebilirsiniz. 1 hafta düzenli kullanımda en az 1 hafta ara vermeniz gerektiği de ifade ediliyor.
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Yoğurt karışımı: Bamya tohumunu bir miktar yoğurdun içerisine karıştırarak da tüketebilirsiniz.
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BAMYA TOHUMU GÜNDE KAÇ TANE YUTULUR?
Günde 5 ila 10 arasında bamya tohumu yutulabilir. Ancak bamya suyunu içmek ya da bamya tohumu kürünü tüketmek daha faydalıdır. Dilerseniz akşamdan bir su bardağı oda sıcaklığındaki suyun içine 10 tane bamya tohumu atıp sabaha kadar bekletebilir, sabah uyanınca da bu suyu içebilirsiniz.
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Üretim ve son tüketim tarihi belli ürünleri satın almanız da oldukça önemli. Açıkta satılan ve ne kadar süredir satışta olduğunu bilmediğiniz ürünlerde aflatoksin adı verilen kanserojen maddenin oluşma ihtimali bulunur. Bu olumsuz ihtimallere de mutlaka dikkat etmelisiniz.
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BAMYA TOHUMUNUN ZARARLARI NELERDİR?
Akut veya kronik herhangi bir hastalığı bulunanlar, alerjik reaksiyonları olanlar ve herhangi bir nedenle ilaç kullanan bireylerin bamya tohumunu tüketmeye başlamadan önce hekime danışması gerekir. Bazı hastalıklarda bu besinin içeriğinde bulunan bileşenler hastalığı tetikleyebileceğinden veya kullanılan ilaçlarla etkileşime girebileceğinden bu konuya gereken özen gösterilmelidir.
Bamya tohumu bilinen ciddi bir zararı olan bir besin değildir. Yine de alerjik bünyesi olan bireylerde bamya tohumu reaksiyonlara sebebiyet verebilir. Şu risk gruplarındaki bireylerin kontrolsüz bir biçimde bamya tohumunu tüketmemesi; öncesinde bir uzmana danışması önerilir:
- Hamileler
- Kronik hastalığı olanlar
- Özel bir beslenme programını takip etmesi gerekenler
- Düzenli ilaç kullananlar
- Emzirme dönemindeki kadınlar
- Alerjik hastalıkları bulunanlar
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BAMYA TOHUMU KÜRÜ TARİFİ
Hazırlanışı:
9 -10 adet bamya tohumunu toz haline getirin. 1 yemek kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile karıştırın ve macun kıvamı almasını sağlayın. Karışımdan her gün 1 çay kaşığı tüketebilirsiniz. 1 hafta boyunca 1 çay kaşığı tüketin. Sonrasında ise 2 hafta ara verin.
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