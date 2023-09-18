BAMYA TOHUMU NEDİR?

Bamya tohumu, bamya bitkisinin taneleri açıldığında içinden çıkan küçük çekirdeklerdir. Bamya, ebegümecigiller familyasına ait bir bitkidir. Ilık iklimlerde yetişen bu yıllık bitki, kuraklığa dayanabilir ancak dondan olumsuz olarak etkilenir.

Bu çekirdeklerin ayrıştırılıp kurutulmuş hali olarak aktarlarda ve bitkisel ürünlerin satıldığı yerlerde kolaylıkla bulunabilen bamya tohumu yaş ve kuru olarak tüketilebileceği gibi ayrı olarak da tüketilebilir. Doğru koşullar altında kurutulması gereken bamya tohumları, kurutulduğunda yıl boyu kullanılabilir. Bu aşamada doğru saklama koşullarına da mutlaka dikkat etmek gerekir.

Asya'da tıbbi amaçla sıklıkla kullanılan bamya tohumu magnezyum, demir, A ve C vitaminleri başta olmak üzere birçok açıdan faydalı olan bamya tohumu, dört mevsim bulunabilmesi ile de öne çıkar.